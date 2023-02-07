Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов прибыл в зону проведения СВО
Депутат Госдумы Евгений Первышов вернулся в зону спецоперации и выполняет задачи во Втором армейском корпусе УНМ Луганской Народной Республики.
Первышов поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина и секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака за поддержку решения продлить контракт в зоне СВО.
«В нашем подразделении — пополнение, никто из новых ребят раньше не служил в армии и не попадал под мобилизацию. Они пришли по воле сердца, не могли остаться в стороне от таких важных событияй для нашей страны. Большинство моих сослуживцев, чей контракт истек, тоже решили продолжить участие в СВО», — сказал Евгений Первышов.
Он также отметил, что, хотя и не все могут и должны идти добровольцами, важно не оставаться в стороне.
«Здесь важна поддержка каждого. Она может заключаться и в отправке гуманитарной помощи, и в помощи семьям тех, кто сейчас защищает Родину. Порой даже достаточно просто уверенно заявить свою позицию, а не промолчать. Вместе мы победим!» — написал Первышов в Telegram.
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