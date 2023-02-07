Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов прибыл в зону проведения СВО

Евгений Первышов (в центре) на сборах в центре подготовки добровольцев и мобилизованных в Ростовской области. Фото t.me/PervyshovEA

Депутат Госдумы Евгений Первышов вернулся в зону спецоперации и выполняет задачи во Втором армейском корпусе УНМ Луганской Народной Республики.

Первышов поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина и секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака за поддержку решения продлить контракт в зоне СВО.

«В нашем подразделении — пополнение, никто из новых ребят раньше не служил в армии и не попадал под мобилизацию. Они пришли по воле сердца, не могли остаться в стороне от таких важных событияй для нашей страны. Большинство моих сослуживцев, чей контракт истек, тоже решили продолжить участие в СВО», — сказал Евгений Первышов.

Он также отметил, что, хотя и не все могут и должны идти добровольцами, важно не оставаться в стороне.

«Здесь важна поддержка каждого. Она может заключаться и в отправке гуманитарной помощи, и в помощи семьям тех, кто сейчас защищает Родину. Порой даже достаточно просто уверенно заявить свою позицию, а не промолчать. Вместе мы победим!» — написал Первышов в Telegram.

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