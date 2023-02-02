Вернувшийся из зоны СВО экс-мэр Краснодара Евгений Первышов назвал «вагнеровцев» настоящими героями

Евгений Первышов (в центре) на сборах в центре подготовки добровольцев и мобилизованных в Ростовской области. Фото t.me/PervyshovEA

Депутат Государственной думы Евгений Первышов между своим первым и вторым контрактом встретился с журналистами.

Во время встречи говорили о тех, кто принимает участие в спецоперации. Когда Евгения Первышова спросили, что он думает о подразделении «Вагнер», он очень высоко отозвался о подготовке бойцов.

«Здесь нет никаких сомнений — это настоящие герои. И многие победы заслуженно принадлежат именно «вагнеровцам». Мы служим рядом, буквально в 10-15 км друг от друга. Они находятся на левом крыле нашего второго корпуса», — сказал Евгений Первышов.

Он отметил, «вагнеровцы» — профессионалы своего дела и обладают большим опытом боевого соприкосновения. Также Евгений Первышов отметил и подготовку чеченского подразделения «Ахмат». По словам депутата Госдумы, каждый человек, который решил участвовать в СВО, — герой, пишет газета «Краснодарские известия».

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