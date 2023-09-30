Экс-мэр Краснодара Алексеенко попал в новый санкционный список Великобритании

В День воссоединения новых регионов с Россией Великобритания объявила о новых санкциях и персонах под них попавших.

В список попали глава МЧС России Александр Куренков, представители российского ЦИК, главы избиркомов и органов власти новых регионов, депутат Госдумы Александр Сидякин и председатель правительства Херсонской области, бывший мэр Краснодара и экс-вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

Алексеенко прокомментировал такое внимание британских властей к своей персоне.

«Будем воспринимать это как поздравление с праздником — Днем воссоединения новых регионов с исторической родиной. А что касается самих британских санкций, то — как они работают, давно стало предметом насмешек даже для британских газет. Чем они могут навредить экономике новых регионов или персонально нам? Да ничем. Они опасны в основном для беглых украинских олигархов», — написал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram.

Алексеенко подчеркнул, что и дальше продолжит работать на развитие экономики Херсонской области и России и поздравил всех с праздником.

Читайте также: ЕС ввел санкции в отношении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.