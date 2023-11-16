Экс-командующего 6 армией ВВС нашли мертвым в доме в Ставропольском крае

Речь идет о генерал-лейтенанте Владимире Свиридове. Ему было 68 лет.

Тело военного пенсионера нашли накануне в доме на Ставрополье. Возле него было тело женщины, ее личность устанавливают правоохранители. Признаков насильственной смерти не обнаружили. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Владимир Свиридов родился в Минеральных Водах. Окончил авиационное училище в Ставрополе. Во время военной службы командовал авиазвеном в Дальневосточном военном округе и авиационной эскадрильей советского контингента в Германии. В 2002 году его назначили замкомандующего армией ВВС и ПВО. В 2005 году Свиридов стал командующим 6-й армией ВВС и ПВО. В этой должности он служил до 2009 года, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: умерла Тамара Петрова, семь лет возглавлявшая Анапу при СССР. С 1983 по 1990 годы она занимала должность первого секретаря Анапского горкома КПСС.