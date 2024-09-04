Экс-кинотеатр «Северный» после перепродаж стал филиалом элитной школы Краснодара

Здание бывшего кинотеатра «Северный» на пересечении улиц Северной и Тургенева стало одним из филиалов частной гимназии «Лидер». На фасаде здания появилась соответствующая вывеска.

По данным мэрии Краснодара, помещение бывшего кинотеатра площадью 1267,6 кв. м. выкупило ООО «Европа» в декабре 2005 года. Сумма сделки не сообщается. После этого участок с находящимся на нем зданием бывшего кинотеатра перепродавались.

В настоящее время, по данным публичной кадастровой карты, участок площадью 2779 кв. м находится в частной собственности. Кадастровая стоимость участка, по данным на 1 января 2023 года составляет 18 364 938,13 рублей. Вид разрешенного использования: «дошкольное, начальное и среднее общее образование». На участке расположено трехэтажное кирпичное нежилое здание общей площадью 3 тыс. 199 кв. м. Кадастровая стоимость здания, по данным на конец июня текущего года, — 61 827 905,16 рублей.

В мэрии Краснодара сообщили, что собственник объекта обращался в департамент архитектуры по поводу проведения ремонта и переустройству нежилых помещений в нежилом здании согласно проектной документации капремонта и заключению «Главэкспертизы» по определению влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

«Собственником вышеуказанного объекта недвижимости представлено на рассмотрение в департамент архитектуры фасадное решение объекта капитального строительства по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 231. Представленная заявителем проектная документация в части внешнего вида фасадных решений вышеуказанного объекта рассмотрена положительно», — сообщили в администрации Краснодара.

На сайте гимназии «Лидер» в данный момент нет информации о филиале учебного заведения в здании бывшего кинотеатра «Северный». Однако удалось выяснить, что уроки там уже проходят. Там занимаются классы с 5 по 11, сообщает «Кубань Информ».

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