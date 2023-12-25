Экс-игрок «Сочи» Адамов едва не пострадал во время взрыва газа в Сириусе

Вечером 24 декабря произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Трубачева, 26.

По прибытии спасатели установили, что пожара нет, но разрушен балкон и остекление одной из квартир. По предварительной информации, пострадали два человека, еще двух человек спасли. Эвакуировали 23 жильца. На месте работали 60 человек и 19 единиц техники.

Журналист Иван Карпов рассказал в своем Telegram-канале, что в момент взрыва газа в многоэтажке на Трубачева находился воспитанник «Краснодара» и экс-футболист «Сочи» — вратарь Денис Адамов. С этого лета он выступает за петербургский «Зенит».

Квартира Адамова находится на пятом этаже — рядом с эпицентром взрыва. Футболист находился в ней с женой и 7-месячным сыном. В результате происшествия в его квартире выбило окна. К счастью, никто из семьи Адамовых не пострадал. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что после взрыва газа вратарь «Зенита» выбегает из дома с младенцем на руках. Кроме того, арендованный автомобиль футболиста получил серьезные повреждения.

По данным Карпова, Адамов недавно купил квартиру в доме на Трубачева, не успев застраховать недвижимость. Представители ФК «Сочи» помогли своему бывшему вратарю с временным жильем.

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