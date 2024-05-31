Экс-игрок ПБК «Локомотива-Кубань» Дрю Гордон разбился насмерть в аварии в США

Смертельная авария, в которой погиб американский баскетболист, произошла накануне в Портленде штата Орегон.

В результате ДТП погиб бывший игрок «Локомотива-Кубань», «Зенита» и «Автодора» — 33-летний Дрю Гордон. За краснодарский клуб он выступал в 2021 году.

Подробности аварии неизвестны. У Гордона остались жена и трое детей.

«Локомотив-Кубань» скорбит вместе со всем баскетбольным сообществом и выражает глубокие соболезнования родным и близким Гордона», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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