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Экс-игрок «Краснодара» Роман Широков стал гендиректором ФК «Сатурн»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-igrok-krasnodara-roman-shirokov-stal-gendirektorom-fk-saturn
Экс-игрок «Краснодара» Роман Широков стал гендиректором ФК «Сатурн»
Фото fckrasnodar.ru

Об этом 5 марта сообщил Константин Климов, ранее занимавший этот пост.

Он рассказал, что оставил должность гендиректора 3 марта, но остается в структуре клуба как заместитель генерального директора.

«У нас есть планы с приходом Романа Николаевича по спонсорам и не только, которые хотят его видеть директором клуба. Я остаюсь в структуре клуба и буду его заместителем. Контракт заключили на пять лет. Официально Роман Николаевич с сегодняшнего дня вступил на должность директора», — сказал Климов.

Роман Широков играл за «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и сборную России. Позже занимал пост спортивного директора в «Химках» и «Динамо». Он не работал в футболе с 2019 года, сообщает Sports.ru.

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