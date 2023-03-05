ФК «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ

В Краснодаре 5 марта состоялся матч 18-го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) между «быками» и московским «Торпедо».

Счет на 9‑й минуте открыл форвард «Торпедо» Илья Стефанович. В середине тайма главный арбитр матча Евгений Кукуляк после просмотра VAR отменил гол полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса.

На 62-й минуте игры первый гол в составе «Краснодара» забил Защитник Сергей Петров. На 70-й минуте преимущество «быков» увеличил форвард Джон Кордоба. На 78-й минуте встречи счет сравнял нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко. Матч завершился со счетом 2:2.

«Краснодар» с 26 очками находится на 7-м месте турнирной таблицы. «Торпедо» с 7 очками — на 16. В следующем туре чемпионата «быки» 11 марта сыграют с «Динамо», а «Торпедо» — с «Уралом».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 23 февраля ЦСКА разгромил ФК «Краснодар» со счетом 3:0.