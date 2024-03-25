Экс-игрок ФК «Сочи» Миладинович рассказал, как он «выживал» на 50 тыс. рублей

Иван Миладинович, выступавший за ФК «Сочи» с 2018 по 2023 год, сообщил, что для комфортной жизни на курорте хватит 200 тыс. рублей.

Говоря о Сочи, Миладинович отметил, что это прекрасный для жизни город и ему там было очень комфортно. Кроме того, был прямой рейс до Белграда.

«Что касается цен, в сравнении Белградом плюс-минус одинаково. Но все зависит от твоего выбора. Можешь поехать в ресторан, где заплатишь 1000 долларов, а можешь — в спокойное тихое место, где покормят за 100 долларов», — рассказал футболист.

На вопрос сколько он тратил на жизнь в месяц, Миладинович рассказал, что суммы могли варьироваться от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

«Если пошел заниматься шопингом с семьей, потратил побольше. Но на нормальную жизнь там точно хватит 200 тыс. рублей. Когда я жил один, обедал в клубе, завтракал дома, а вечером ем очень мало — в итоге иногда выходило по 50 тыс. в месяц», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

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