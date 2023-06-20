Экс-игрок ФК «Краснодар» Ари: российские футболисты превосходят бразильцев в дисциплине

Бывший нападающий сборной России и ряда отечественных клубов, в том числе «Краснодара», Ари в документальном фильме «Новый мир» рассказал об отличиях российских и бразильских футболистов.

По словам Ари, российские клубы начали проявлять к нему интерес после его успехов в Швеции, однако возможность играть в России появилась лишь после трех лет карьеры в Нидерландах.

«Я думал, что мы отличаемся друг от друга, что культура России отличается от бразильской. Но что касается футбола, есть много схожих игроков, не так много отличий. Разве что в футболе русские более дисциплинированные», — приводит слова Ари «Газета. Ru».

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