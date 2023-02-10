Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам за покушение на убийство
Приговор 10 февраля вынес Люберецкий городской суд Московской области.
По данным следствия, бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в 2004-2005 годах участвовал в организации и покушениях на убийства предпринимателей. Также среди обвиняемых по этому делу — помощник экс-губернатора и бизнесмен, которого обвиняли в совершении нескольких убийств конкурентов Фургала, и бывший инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске.
Суд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его помощника — к 21 году колонии. Двое соучастников получили по 17 лет и по 9,5 лет лишения свободы в зависимости от степени их вины.
Адвокаты экс-губернатора Хабаровского края заявили, что обжалуют приговор. По мнению защиты, обвинительный приговор был вынесен незаконно, сообщает ТАСС.
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