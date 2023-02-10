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Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам за покушение на убийство

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-gubernatora-habarovskogo-kraya-sergeya-furgala-prigovorili-k-22-godam-za-pokushenie-na-ubijstvo
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам за покушение на убийство
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор 10 февраля вынес Люберецкий городской суд Московской области.

По данным следствия, бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в 2004-2005 годах участвовал в организации и покушениях на убийства предпринимателей. Также среди обвиняемых по этому делу — помощник экс-губернатора и бизнесмен, которого обвиняли в совершении нескольких убийств конкурентов Фургала, и бывший инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске.

Суд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его помощника — к 21 году колонии. Двое соучастников получили по 17 лет и по 9,5 лет лишения свободы в зависимости от степени их вины.

Адвокаты экс-губернатора Хабаровского края заявили, что обжалуют приговор. По мнению защиты, обвинительный приговор был вынесен незаконно, сообщает ТАСС.

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