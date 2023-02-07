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Осужденный на 12 лет экс-замминистра сельского хозяйства Кубани не смог оспорить приговор

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/osuzhdennyj-na-12-let-eks-zamministra-selskogo-hozyajstva-kubani-ne-smog-osporit-prigovor
Осужденный на 12 лет экс-замминистра сельского хозяйства Кубани не смог оспорить приговор
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Бывшего заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края Кима Тертицу в июне прошлого года осудили на 12 лет колонии за получение взяток. Приговор вынес Ленинский районный суд Краснодара.

Экс-чиновник и его защита решили подать апелляцию на вынесенный приговор. В апелляционной жалобе они попросили вынести оправдательный приговор либо вернуть уголовное дело прокурору.

Краснодарский краевой суд 7 февраля рассмотрел апелляцию и решил оставить приговор без изменения. В удовлетворении апелляционных жалоб осужденному отказали. Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным следствия, в ноябре 2017 года замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, являясь также председателем конкурсной комиссии по отбору участников краевой госпрограммы, пообещал председателю сельскохозяйственного потребительского кооператива за 3 млн рублей обеспечить участие в конкурсе и помощь в получении гранта в размере 30 млн рублей. Замминистра вместе с сообщником, которого ранее уже осудили, получил часть взятки в размере 500 тыс. рублей. Кооператив получил грант.

По той же схеме в ноябре 2017 года злоумышленник получил 3 млн рублей за предоставление гранта на 49 млн рублей. В апреле 2019 года замминистра предложил председателю кооператива помощь в предоставлении гранта на 40 млн рублей за взятку в размере в 4 млн рублей.

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