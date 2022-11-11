Экс-главу станицы Атаманской Павловского района подозревают в злоупотреблении полномочиями

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

По материалам прокуратуры Павловского района возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Атаманского сельского поселения. Мужчину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, в декабре 2019 года по решению суда из бюджета поселения направили свыше 700 тыс. рублей для установки сооружений, препятствующих проникновению посторонних на объекты водоснабжения. Договор на выполнение этих работ на безвозмездной основе с «ЖКХ Атаманского сельского поселения» глава сельского поселения заключил в июле 2020 года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В сентябре 2020 года подозреваемый подписал акты выполненных работ, что позволило перевести подрядчику более 700 тыс. рублей. В результате проверки, сотрудники прокуратуры выяснили, что работы подрядчик не выполнил, а деньги потратил на иные цели. При этом службе судебных приставов-предоставили сфальсифицированные документы о выполнении решении суда.

На экс-главу Атаманского сельского поселения завели уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Преступление относится к категории тяжких. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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