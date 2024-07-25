Экс-главред «Блокнота Краснодар» не узнал брата в подрывнике машины в Москве

Рано утром 24 июля в Москве под машиной офицера Минобороны сработало взрывное устройство. Он вместе с супругой получил тяжелые ранения.

В тот же день стало известно о задержании в Турции подозреваемого в покушении на военнослужащего. Личность предполагаемого подрывника установили, им оказался гражданин России — Евгений Серебряков.

По версии следствия, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. Сейчас направлен запрос на экстрадицию подозреваемого в Россию. Возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ).

По словам брата Евгения Серебрякова, Алексея, который последние несколько лет возглавлял редакцию «Блокнот Краснодар», на фото с арестованным не его родственник.

«Я видел фото вчера в соцсетях парня в очках, но это не мой брат на изображении», — сказал Алексей Серебряков.

Также Алексей Серебряков опроверг информацию, что его брат стал приверженцем католической веры, проиграл крупную сумму на бирже и недавно работал в Ташкенте.

По словам журналиста, эта и другая информация о его брате, публикуемая в соцсетях, не соответствуют действительности, пишет «Ъ-Кубань».

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