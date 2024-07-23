В Краснодаре будут судить мужчину за попытку зарезать знакомого

В краевом центре завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Кропоткина, обвиняемого в попытке убийства.

По версии следствия, мужчина днем 2 апреля был в гостях у своего приятеля в Комсомольском районе Краснодара. В какой-то момент мужчины вышли на лестничную площадку и там поссорились на бытовой почте. В ходе конфликта мужчина нанес знакомому не менее четырех ударов ножом в грудь и по телу.

Пострадавшему удалось выбежать на улицу и позвать на помощь. Очевидцы вызвали медиков и полицию.

Нападавшего задержали, а жертву отвезли в больницу, где ему успели оказать помощь.

В ходе расследования подозреваемый признал вину, все это время он находился под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела о покушении на убийство направлены в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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