Экс-главный архитектор Сочи получил 10 лет колонии и 65 млн рублей штрафа

Приговор бывшему директору департамента архитектуры и градостроительства администрации города-курорта и его соучастнику вынес Центральный районный суд Сочи.

Сторона обвинения доказала, что с 2020 года по 2021 год директор департамента получил от застройщика при посредничестве своего знакомого более 23 млн рублей из 65 млн обещанных за выдачу разрешения на строительство апартаментного комплекса.

Также установлено, что посредник главного архитектора с января 2018 года по сентябрь 2020 года под предлогом приобретения квартиры похитил более 20 млн рублей граждан под видом передачи взятки должностным лицам мэрии Сочи. Еще более 66 млн рублей он не смог похитить по независящим от него обстоятельствам.

В отношении главного архитектора возбудили дело о получении взятки через посредника в особо крупном размере, в отношении его посредника — о посредничестве во взяточничестве, покушении на мошенничество и мошенничестве в особо крупном размере.

Бывший чиновник вину не признал. По решению суда он получил 10 лет колонии строгого режима со штрафом в размере однократной суммы взятки — 65 млн рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на 8 лет.

Его сообщник признал вину частично и по совокупности преступлений получил 15 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 65 млн рублей. На имущество осужденных наложен арест, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

