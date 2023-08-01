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Экс-глава РФС: полузащитник ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян стал играть хуже

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-glava-rfs-poluzashhitnik-fk-krasnodar-eduard-spertsyan-stal-igrat-huzhe
Экс-глава РФС: полузащитник ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян стал играть хуже
Эдуард Сперцян, фото ФК «Краснодар»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу ФК «Краснодар» в матче второго тура Российской премьер-лиги с «Сочи».

По словам Колоскова, новые футболисты усилили команду по сравнению с прошлым сезоном.

«Клуб выступает красиво и результативно. «Краснодар» может составить конкуренцию «Зениту», «Спартаку» и ЦСКА», — сказал экс-глава РФС.

Вячеслав Колосков добавил, что на сегодняшний день Джона Кордобу можно назвать одним из лучших форвардов РПЛ. Он также отметил, что игра полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна ухудшилась.

«Сперцян стал играть хуже. Это бросается в глаза. Ему закружили голову трансферные предложения от европейских команд», — цитирует Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

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