Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Экс-глава Кубани Ткачев учредил еще одну компанию — «Москва Парк»

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-glava-kubani-tkachev-uchredil-eshhe-odnu-kompaniyu-moskva-park
Экс-глава Кубани Ткачев учредил еще одну компанию — «Москва Парк»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Компанию ООО «Москва Парк» экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев учредил 28 декабря 2023 года.

Основная деятельность компании — парки культуры и отдыха, а также тематические парки. Генеральный директор — Дмитрий Лабыкин, который ранее был гендиром ФКУ «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Минстроя России, сообщается в материалах системы «СБИС».

Читайте также: новым генеральным директором ПАО «Магнит» стала Анна Мелешина.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях