Экс-глава Кубани Ткачев учредил еще одну компанию — «Москва Парк»

Компанию ООО «Москва Парк» экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев учредил 28 декабря 2023 года.

Основная деятельность компании — парки культуры и отдыха, а также тематические парки. Генеральный директор — Дмитрий Лабыкин, который ранее был гендиром ФКУ «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Минстроя России, сообщается в материалах системы «СБИС».

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