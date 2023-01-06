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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» рассказал, что ФК «Кубань» предлагал ему «сдать» матч за 500 тыс. долларов

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-futbolist-manchester-yunajted-rasskazal-chto-fk-kuban-predlagal-emu-sdat-match-za-500-tys-dollarov
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» рассказал, что ФК «Кубань» предлагал ему «сдать» матч за 500 тыс. долларов
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» рассказал, что ФК «Кубань» предлагал ему «сдать» матч за 500 тыс. долларов

Тренер Андрей Канчельскис, в прошлом полузащитник «Манчестер Юнайтед», рассказал, что представители ФК «Кубань» предлагали деньги за то, чтобы его команда сдала матч.

Канчельскис закончил карьеру футболиста в 2007 году. После этого он стал гендиректором новотроицкой «Носты», выступавшей в первом дивизионе. Также он был главным тренером в «Торпедо‑ЗИЛ», «Уфе», латвийской «Юрмале», «Солярисе» и в узбекском «Навбахоре». С 2016 года Канчельскис не работал в РФ.

Он рассказал, что предложение «сдать» матч за деньги поступило от ФК «Кубань» во время его работы в Новотроицке.

«Мне в свое время предлагали много игр сдать. Даже в Новотроицке, когда я работал генеральным директором. Приехали из футбольной «Кубани», привезли денежку. Я сказал: «Ребят, я в эти игры не играю и играть не буду». Ну заработаю я эти деньги, а потом что? Вся страна будет знать. Вы не думайте, все знают, кто берет, кто — нет. Просто в открытую не говорят», — сказал Канчельскис.

Он уточнил, что представители ФК «Кубань» предлагали ему 500 тыс. долларов.

«Для команды, которая хочет выйти в РПЛ, это не такие уж большие деньги. Конечно, ужасно, что это есть. Но это жизнь, построена такая система. Мы ее не переделаем, может, только со временем», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

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