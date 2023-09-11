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Экс-футболист «Краснодара» Мамаев выиграл 10 млн рублей на реалити-шоу

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-futbolist-krasnodara-mamaev-vyigral-10-mln-rublej-na-realiti-shou
Экс-футболист «Краснодара» Мамаев выиграл 10 млн рублей на реалити-шоу
Павел Мамаев. Фото fckrasnodar.ru

Бывший футболист ФК «Краснодар» и сборной России Павел Мамаев стал победителем реалити-шоу «Выжить в Дубае» на телеканале ТНТ. Главный приз шоу — чек на 10 млн рублей.

В финальном выпуске, который прошел 10 сентября, за победу сражались Мамаев и актриса Анна Хилькевич. Футболист выиграл главный приз по результатам трех испытаний.

«Это непередаваемые ощущения. Счастлив, что прошел проект до конца. Просто класс. Эта сумма будет отправлена на благотворительные цели, в первую очередь детям. На то, чтобы спасти чьи‑то жизни», — заявил Мамаев.

В каждом выпуске шоу участники сражались за право жить в комфортных условиях — они отправлялись жить в дорогой отель, проигравшие же выживали в пустыне, пишет «Газета.ru».

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