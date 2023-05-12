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Экс-футболист Александр Каракин погиб во время уличных гонок в Москве

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-futbolist-aleksandr-karakin-pogib-vo-vremya-ulichnyh-gonok-v-moskve
Экс-футболист Александр Каракин погиб во время уличных гонок в Москве
Александр Каракин. Фото официального сайта РПЛ

Смертельная авария произошла ночью 12 мая в районе 29 км трассы М-1 «Беларусь» в подмосковном Одинцово.

По предварительным данным, водитель Nissan GTR не справился с управлением и врезался в отбойник. Как написали в издании Starhit, смертельный инцидент случился в ночь на 12 мая во время незаконных гонок на Минском шоссе.

В результате ДТП водителя доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

По информации источника, погибший — бывший футболист «Химок» и «Спартака» Александр Каракин, который несколько лет назад завершил профессиональную карьеру, сообщает РИА «Новости».

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