Экс-футболист Александр Каракин погиб во время уличных гонок в Москве

Смертельная авария произошла ночью 12 мая в районе 29 км трассы М-1 «Беларусь» в подмосковном Одинцово.

По предварительным данным, водитель Nissan GTR не справился с управлением и врезался в отбойник. Как написали в издании Starhit, смертельный инцидент случился в ночь на 12 мая во время незаконных гонок на Минском шоссе.

В результате ДТП водителя доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

По информации источника, погибший — бывший футболист «Химок» и «Спартака» Александр Каракин, который несколько лет назад завершил профессиональную карьеру, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: при падении из окна многоэтажки погибла бывшая гандболистка «Кубани» Виктория Дивак.