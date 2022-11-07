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Экс-форвард «Краснодара» Ари заявил, что хочет снять фильм о России для Netflix

Культура
07.11.2022 14:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-forvard-krasnodara-ari-zayavil-chto-hochet-snyat-film-o-rossii-dlya-netflix
Экс-форвард «Краснодара» Ари заявил, что хочет снять фильм о России для Netflix

Об этом бразильский форвард с российским паспортом Ари да Силва, выступавший за «Краснодар» с 2013 по 2017 годы и с 2018 по 2021 годы, рассказал во время интервью.

«Да, было много историй с расизмом в России, и я тоже прошел через это, но с большой гордостью заявляю, что стал первым темнокожим игроком сборной России. Очень рад, что ситуация меняется в лучшую сторону и к темнокожим со временем стали относиться с меньшей предвзятостью. Скажу больше, я хотел бы снять собственный фильм про Россию для Netflix и показать нашу страну в хорошем свете», — сказал Ари.

Футболист заявил, что несмотря на то, что он любит родную Бразилию, он чувствует себя русским и готов приехать в расположение сборной России. По его словам, у многих бразильцев сложился стереотип, что русские якобы очень холодные и жестокие люди. Однако, Ари своим примером показывает, что это не так.

В интервью футболист рассказал, что после завершения контракта с «Краснодаром» клуб хотел его продлить, но в последний момент сделка сорвалась. У него был вариант продолжить карьеру в «Химках», но Ари не устроила зарплата. Сейчас он выступает за бразильский «Атлетико Сеаренсе» в роли играющего президента клуба, сообщает Sport24.

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