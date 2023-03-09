Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Экс-форвард «Краснодар» Ари рассказал о планах стать депутатом в России

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-forvard-krasnodar-ari-rasskazal-o-planah-stat-deputatom-v-rossii
Экс-форвард «Краснодар» Ари рассказал о планах стать депутатом в России
Арикленес Да Силва Феррейра (Ари). Фото news.sportbox.ru

Ранее бывший футболист «Краснодара», «Спартака», «Локомотива» неоднократно высказывался в поддержку России и Владимира Путина.

«В будущем я бы рассмотрел возможность стать депутатом в России на самом деле. Уже два раза об этом думал», — сказал Ари.

Он добавил, что на родном районе в Бразилии его все называют депутатом из-за участия в благотворительном проекте, сообщает Sport24.

Читайте также: экс-форвард «Краснодара» Ари заявил, что хочет снять фильм о России для Netflix. Футболист заявил, что несмотря на то, что он любит родную Бразилию, он чувствует себя русским и готов приехать в расположение сборной России.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
Какой сегодня праздник: что отмечаем 8 марта?
Какой сегодня праздник: что отмечаем 8 марта?
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Программу по газификации домов дополнили в Краснодарском крае
Программу по газификации домов дополнили в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Провожал домой: в Краснодаре мужчина развратил 8-летнюю подругу своих детей, которая была у них в гостях
  2. Купаться еще рано: до конца недели в Краснодарском крае будет очень тепло
  3. Разрывшего древний курган фермера будут судить в Краснодарском крае
  4. На Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части
  5. В Новороссийске мошенница выманила у моряка 300 тыс. рублей, чтобы устроить его на иностранный корабль
  6. Шеф-повар из Краснодара вошел в топ-10 лучших поваров России
Прямой эфир
Мы в соцсетях