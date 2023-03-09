Экс-форвард «Краснодар» Ари рассказал о планах стать депутатом в России

Ранее бывший футболист «Краснодара», «Спартака», «Локомотива» неоднократно высказывался в поддержку России и Владимира Путина.

«В будущем я бы рассмотрел возможность стать депутатом в России на самом деле. Уже два раза об этом думал», — сказал Ари.

Он добавил, что на родном районе в Бразилии его все называют депутатом из-за участия в благотворительном проекте, сообщает Sport24.

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