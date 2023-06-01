Экс-директора водоканала и экс-депутата Сочи Антона Денисова объявили в розыск

Мужчине предъявлены обвинения в получении взятки и превышении полномочий.

По данным следствия, в мае 2020 года МУП «Водоканал» заключил договоры на проведение ремонтных работ, однако подрядчики не выполняли их полностью. Ущерб составил 18 млн рублей. В отношении 40-летнего директора МУП «Водоканал» Сочи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В мае 2022 года он покинул должность. В январе этого года горсобрание Сочи досрочно прекратило полномочия из-за нарушения федерального закона «О коррупции». По данным СМИ, Антон Денисов выехал за пределы России, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Информацию об объявлении подозреваемого в международный в розыск интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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