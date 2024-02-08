Экс-директора УК в Краснодаре заподозрили в присвоении 30 млн рублей

Преступление выявила прокуратура Прикубанского административного округа Краснодара во время проверки исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

Во время проверки установили, что у организации, которая управляла 40 многоквартирными домами в Краснодаре, образовался долг перед поставщиками энергоресурсов. Выяснилось, что поступавшие от жителей платежи гендиректор УК расходовал по своему усмотрению. Для покупки валюты и сделки с трейдинговыми платформами были выведены 9,1 млн рублей. На личный банковский счет руководителя управляющей компании поступили более 800 тыс. рублей, на счета подконтрольных лиц — более 26 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения и причинении особо крупного имущественного ущерба. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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