Экс-директора рынка осудили за махинации с зарплатами в Краснодарском крае

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ РФ по Краснодарскому краю в Тихорецке. В сентябре суд вынес приговор по делу о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего директора МУП «Торговый комплекс «Центральный».

По данным следствия, в январе 2018 года директор рынка назначил на должность своего заместителя 66-летнего знакомого, а обязанности возложил на четырех подчиненных. В результате с января 2018 по сентябрь 2020 года замдиректора рынка незаконно выплатили более 2,1 млн рублей зарплаты. Городскому бюджету был причинен ущерб в размере более 500 тыс. рублей.

В январе 2019 года директор рынка аналогичным образом устроил техников другого своего 67-летнего знакомого. Мужчине выплатили более 600 тыс. рублей, из которых 152 тыс. — из муниципального бюджета.

Возбудили уголовное дело. Для возмещения ущерба на 2 участка подсудимого и его машину наложили арест. Суд назначил подсудимому лишение свободы условно, а также запретил ему на 3 года работать на руководящих должностях. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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