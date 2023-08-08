Бывшего замглавы Тбилисского района заподозрили в превышении полномочий

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и передали материалы в Следственный комитет.

По версии следствия, 44-летний бывший заместитель главы администрации Тбилисского района в 2019 году выдал разрешение на строительство магазина в станице Тбилисской, несмотря на многочисленные нарушения. В 2020 году чиновник согласовал изменения в ранее выданное разрешение на строительство, а в декабре 2021 года согласовал ввод в эксплуатацию здания, построенного с нарушениями. Этим он нарушил интересы государства и общества.

На бывшего замглавы Тбилисского района завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. За это ему грозит до 4 лет лишения свободы. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и собирают доказательства, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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