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Экс-директора нацпарка Сочи будут судить за препятствие бизнесу и присвоение 2,6 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-direktora-natsparka-sochi-budut-sudit-za-prepyatstvie-biznesu-i-prisvoenie-2-6-mln-rublej
Экс-директора нацпарка Сочи будут судить за препятствие бизнесу и присвоение 2,6 млн рублей
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В суд направили дело в отношении 48-летнего бывшего директора Сочинского национального парка. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю и ОЭБиПК УВД по Сочи.

Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий, препятствию предпринимательской деятельности и присвоению вверенного ему имущества в особо крупном размере.

По данным следствия, 48-летний мужчина с октября 2021 года занимал должность директора нацпарка Сочи. В марте прошлого года один из индивидуальных предпринимателей пытался заключить агентские договоры по организации экскурсий на объектах «Пасть Дракона» и «Лесная Поляна». Заявления рассмотрела комиссия и приняла положительные решения. Однако директор парка, не являясь членом комиссии, превысил свои полномочия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина распорядился подготовить письма об отказе в заключении агентских договоров. Готовые документы он отправил заявителю 31 марта того же года. Таким образом он существенно нарушил права и законные интересы бизнесмена и воспрепятствовал его предпринимательской деятельности.

Следователи также установили, что подозреваемый с сентября 2021 по май 2022 года выносил незаконные приказы о своем премировании. В общей сложности он таким образом присвоил 2,6 млн рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд.

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