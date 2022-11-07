Экс-директор ВДЦ «Смена» в Анапе возместит более 122 млн рублей ущерба

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По иску прокуратуры с бывшего директора ВДЦ «Смена» в Анапе взыскали 122 млн рублей ущерба, нанесенного из-за незаконного отчуждения федерального имущества.

Его обвинили в превышении должностных полномочий, что привело к хищению земель из федеральной собственности. По данным следствия, директор с 1997 по 2011 год передал в собственность третьих лиц объекты недвижимости и ряд хозяйственных объектов в собственность предприятия, принадлежавшего его знакомым. Всего из федеральной собственности выбыло 24 участка. Часть из них уже удалось вернуть через суд. Общий ущерб от действий подозреваемого превысил 122 млн рублей. Уголовное дело было закрыто в 2018 году по истечению срока давности.

Требование о взыскании ущерба в суд направил Анапский межрайонный прокурор. Отмечается, что прекращение уголовного дела в связи с истечением срока является не реабилитирующим основанием освобождения от уголовной ответственности. В связи с этим экс-директор ВДЦ «Смена» является виновным и обязан возместить ущерб. Также в ходе следствия установили, что он причастен к ряду аналогичных преступлений, направленных к незаконному отчуждения государственных земель.

В связи с этим прокуратура потребовала взыскать с него 122 млн 33 тыс. 450 рублей. Анапский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, сообщили в пресс-службе Анапской межрайонной прокуратуры.

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