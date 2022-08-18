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Экс-чиновник из Краснодарского края стал замминистра труда Запорожской области

Политика
18.08.2022 20:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-chinovnik-iz-krasnodarskogo-kraya-stal-zamministra-truda-zaporozhskoj-oblasti
Экс-чиновник из Краснодарского края стал замминистра труда Запорожской области
Фото unsplash.com

Речь идет о Евгении Маркелове, который ранее занимал пост руководителя управления соцзащиты Гулькевичского района. О его назначении на новый пост стало известно 18 августа.

«На должность заместителя председателя Совета Министров ВГА Запорожской области по инфраструктурному развитию назначен Алексей Лысов. Заместителем министра труда и социальной политики ВГА Запорожской области назначен Евгений Маркелов», — написал в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Кроме того, в администрации ЛНР сообщили о назначении помощника проректора КубГУ Евгения Мирошниченко на пост заместителя министра образования и науки республики.

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