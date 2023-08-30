Экс-чемпион UFC Коди Гарбрандт приехал в Краснодар из США и прогулялся по городу. Видео

Он приехал в краевую столицу, что помочь своему другу — бойцу Лэнсу Палмеру, который 2 сентября примет участие в турнире АСА 162.

Гарбрандт и Палмер добирались в Краснодар на электричке из Сочи. Бойцы прогулялись по краевому центру: прошли по улице Красной и посетили бойцовский клуб «Нарт» на улице Селезнева.

«Я люблю выходить в каждом городе, где у меня должен быть бой. Ходить по кофейням, осматриваться, так как ты не знаешь, будет ли у тебя другая возможность побывать в этом городе. Приятно узнавать про город, пока ты там находишься», — рассказал Палмер в свежем выпуске на канале АСА.

На турнире АСА 162 Палмер проведет бой против россиянина Биберта Туменова. Кроме того, в рамках него свой очередной бой проведет краснодарский боец, представляющий клуб «Кузня», Артем Фролов. Он сразится с бразильским спортсменом Клебером Соузой.

Коди Гарбрандт — бывший чемпион UFC. Он провели в этой лиге 13 боев, одержав 8 побед.

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