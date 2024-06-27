Экс-администратор базы отдыха в Анапе присвоил 880 тыс. рублей за ложную бронь

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Анапе задержали в городе-курорте 36-летнего приезжего из Республики Коми в связи с сообщением о мошенничестве.

По данным следствия, мужчина ранее занимал должность администратора спортивной базы отдыха в Анапе и после увольнения продолжил принимать заказы от клиентов.

Правоохранители установили, что злоумышленник взял с пяти групп детей-спортсменов и их тренеров из Московской области в сумме 880 тыс. рублей за бронь 90 мест на базе отдыха. Получив деньги за фальшивую услугу, мужчина успел потратить их до момента, когда обман раскрылся — приезда на спортивную базу первой группы отдыхающих.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. На период предварительного следствия его поместили в СИЗО, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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