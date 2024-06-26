Потерявший 90 млн рублей краснодарец опасается, что мошенник уедет за границу

Предприниматель из Краснодара Алексей Смирнов одолжил знакомому из Москвы 90 млн рублей на развитие бизнеса. Не дождавшись возврата долга, он был вынужден обратиться в полицию.

Должник стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Алексей Смирнов рассказал интернет-порталу «Кубань 24» о подробностях дела и поделился опасениями, что должник может скрыться за границей.

С просьбой одолжить 90 млн рублей бизнесмен из Москвы обратился к Смирнову в конце 2015 года. Деньги были нужны ему для развития бизнеса, в том числе микрофинансовой деятельности. Вернуть долг он обещал в 2023 году.

Мужчины были давно знакомы. Кроме того Смирнов знал об имеющихся у знакомого активах, в частности, о земельных участках в Истринском районе Московской области. Участки тот собирался застраивать и реализовывать. С учетом этого Смирнов и одолжил требуемую сумму.

В 2019 года Смирнов понял, что знакомый не собирается возвращать долг.

«Из его действий стало понятно, что он, потратив деньги и прогорев с микрофинансовой деятельностью, не намерен возвращать долг. Мы предприняли меры для досрочного возврата долга. Он предложил в счет отступного земельные участки, но и от их регистрации уклонился, переоформив в последствии на третьих лиц, а документы уничтожил», — рассказал Смирнов.

В конце 2023 года Смирнов обратился в полицию Краснодара с сообщением о мошенничестве. Должника задержали, на него завели уголовное дело, однако, суд отказал следователю в заключении его под стражу.

«Он остается на свободе, может влиять как на ход следствия, так и на свидетелей по делу. Имея второе гражданство Латвии, он, в случае неблагоприятного развития событий, имеет возможность скрыться», — сказал Смирнов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подозреваемого, 56-летнего жителя Москвы, задержали в столице в рамках служебной командировки. Расследование дела уже завершили, материалы переданы в суд. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.