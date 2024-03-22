Экотропы на Красной Поляне откроются 23 марта

Первой для прогулок откроется экотропа «Папоротниковая». Она проходит по тенистому широколиственному лесу.

Кольцевая тропа «Папоротниковая» относится к среднему уровню сложности. Она начинается от нижней станции канатной дороги «Старт чемпиона» и заканчивается у входа в Веревочный парк на высоте 900 м. Протяженность тропы составляет 2 тыс. 300 м.

Туристы смогут увидеть масштабные заросли многолетних папоротников, они растут на высоте 900 м. Высота некоторых растений достигает человеческого роста. В лесах Красной Поляны сохранилось 11 видов и подвидов папоротников. Также на тропе можно увидеть вековые буки и каштаны, горные ручьи. Также на маршруте есть площадка для наблюдений за лесными обитателями, интерактивная музыкальная станция с необычными инструментами и зоны отдыха.

Также на курорте откроется новый маршрут средней категории сложности. Он называется «Заброшенный бугель» и его протяженность составляет 4 км, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе курорта «Красная Поляна».

Тропа ведет к станции первой бугельной канатной дороги в поселке Красная Поляна. Здесь в 1968 году открылась горнолыжная детско-юношеская школа, а позже — горнолыжный комплекс «Спартак». Канатную дорогу ВЛ-1000 установили в 1974 году. На ней можно было подняться к трассе на высотах 1,55 — 650 м над уровнем моря. «Спартак» закрылся в 1992 году. Сохранившийся бугель является исторической̆ достопримечательностью курорта.

Гостям, планирующим прогулку по экотропам, рекомендуют оценить свои физические возможности и уточнить прогноз погоды.

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