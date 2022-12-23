Экотехнопарк планируют построить до конца 2024 года на Кубани

В Краснодаре прошло совещание, на котором обсудили планы по развитию отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, объекты обращения с ТКО необходимы для активно развивающейся территории.

«Помимо создания комплексной системы обращения с отходами в рамках концессионного соглашения с «РТ-Инвест», планируем также начать реализацию инвестиционных проектов, предложенных действующими региональными операторами», — сказал замглавы региона.

В ходе совещания региональный оператор «ЭкоЦентр» презентовал проект строительства экотехнопарка мощностью 450 тыс. т отходов в год. Экотехнопарк планируют построить в Новокубанской зоне деятельности регоператора. Он будет включать комплексы по сортировке отходов, производству компоста из органики и полигон для захоронения неутильных отходов.

Для экотехнопарка предстоит подобрать участок и проработать техусловия присоединения к инженерным сетям. Реализовать проект планируют до конца 2024 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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