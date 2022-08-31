Экономисты прогнозируют рост курса доллара в сентябре

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По мнению экономиста Наталии Орловой, в сентябре курс доллара вырастет. Это связано с активизацией валютного рынка в России.

«В августе на валютном рынке традиционно наступает штиль. Я думаю, что в сентябре рынок активизируется, но не сильно. Скорее всего, мы увидим движение курса к отметке 65 рублей за доллар, может быть, 70 рублей за доллар в последующие месяцы», — сказала эксперт.

По словам экономиста, на курс доллара будет влиять динамика цены на нефть. При этом, по прогнозу, скачок курса доллара произойдет резко.

«На мировых рынках цены на нефть снижаются, там видна понижающаяся траектория. Это может привести к некоторому ослаблению рубля. Это будет очень умеренное снижение, но произойдет оно скачкообразно», — цитирует Наталию Орлову радио Sputnik.

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