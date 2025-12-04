Экономист Полиди объяснил внешними факторами стоимость топлива на Кубани

В Краснодарском крае литр бензина АИ-95 в декабре достиг цены в 69,26 рубля, превысив среднероссийский показатель более чем на 2 рубля, сообщили в Росстате.

На цену бензина влияют два главных фактора, пояснил доктор экономических наук, профессор Александр Полиди.

«Первый — это высокий уровень сезонности потребления, поскольку у нас явно выражена курортная и сельскохозяйственная направленность региона, это создает дополнительную нагрузку на рынок. Цена поднимается в сезон выше, чем среднероссийская, а потом фиксируется на том же уровне», — отметил эксперт.

Второй фактор, по словам профессора, связан с атаками беспилотников ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам региона.

«Сложности возникли с поставками топлива в связи с внешним воздействием на нефтеперерабатывающие заводы, я имею в виду прилеты. Как следствие, наблюдается сокращение объемов переработки топлива», — уточнил Полиди.

По словам эксперта, российский бензин в прошлом месяце впервые превысил по цене американский. Это связано с проблемами в логистике, восстановлением производственных мощностей пострадавших НПЗ и высокой налоговой нагрузкой на нефтяные компании.

Профессор пояснил, что российским компаниям сейчас приходится от безысходности продавать топливо за рубеж с большими скидками. Эксперт добавил, что выпавшие таким образом доходы они стараются добрать на внутреннем рынке, сообщает «Ъ-Кубань».

