Экономические показатели Кубани за первое полугодие обсудили в Краснодаре

В краевой столице прошла встреча с министром экономики Краснодарского края Алексеем Юртаевым. Темы заседания ― итоги за первые полгода и прогноз на следующие три.

Экономические показатели Краснодарского края стабильно растут. Выросло в регионе производство транспортного оборудования, кожаных изделий, металлургической продукции и стройматериалов. Самый высокий темп роста за это полугодие наблюдаются в сферах транспорта, перевозок, платных услуг и общественного питания.

«Мы фиксируем, что с первого квартала 2021 года экономика Краснодарского края стабильно растет. В 2021― 2022 годах темп ― выше 8% реального выражения. Это беспрецедентные темпы роста в современной истории Краснодарского края», ― отметил Юртаев.

Министр также рассказал о прогнозах социально-экономического развития региона на трехлетний период. Так, ВРП к 2027 году составит практически 7 трлн рублей. ВРП будет расти в среднем на 500 млрд рублей ежегодно. По прогнозам, увеличится численность граждан, занятых в экономике. Уровень безработицы упадет почти на 2%. Средняя зарплата, по оценкам экспертов, поднимется до 87 тыс. рублей.

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