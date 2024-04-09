Экосубботник пройдет 13 апреля на горе Собер-Баш под Краснодаром

Масштабное мероприятие «Чисто Собер — Чисто горы» начнется в 10:00. Эту акцию проводят с 2016 года.

В станице Убинской традиционно соберут сотни людей, чтобы очистить от мусора гору Собер-Баш, высота которой составляет 735,8 метров. Кроме того, волонтеры уберут территорию возле берегов реки Убин и у подножья горы Папай.

Территорию около Собера поделят на участки с добровольцами. К концу дня собранные мешки доставят к дороге, чтобы их забрал специальный транспорт. После этого состоится чаепитие.

Принять участие в экологической акции у Собер-Баша может каждый желающий. Подтвердить участие и уточнить интересующие вопросы можно по телефонам: +79182115251 (Сергей) и +79181333339 (Юрий), сообщает пресс-служба Краснодарского отделения РГО.

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