Эколог: загрязненная из-за подрыва Каховской ГЭС вода не доберется до побережья Краснодарского края

Об этом сообщил доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени Ломоносова Алексей Медведков.

По мнению эколога, загрязненная вода из Днепра, поступающая в Черное море, окажет влияние на состояние побережья Одесской области, Румынии и Болгарии. При этом загрязненная вода не достигнет побережья Краснодарского края.

По словам Медведкова, вода из Днепра прошла через населенные пункты и сельскохозяйственные земли и принесла в северо-западную часть Черного моря вещества, образовавшиеся в результате разложения остатков организмов.

«Сразу отмечу, опираясь на существующую схему циркуляции водных масс в Черном море, что нашим Краснодарским курортам бояться «каховского следа» не стоит», — заявил эколог.

По словам Медведкова, у берегов Одесской области прибрежные воды уже «позеленели» из-за размножения токсичных сине-зеленых водорослей, которые могут вызвать гибель обитающих в прибрежной части организмов, сообщает РИА «Новости».

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