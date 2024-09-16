Экофестиваль «Вода России» прошел в Краснодаре

В этом году в нем приняли участие тысячи человек из девяти регионов страны.

Кубань стала финальный точкой экологического маршрута. Более 450 волонтеров пришли в парк имени 30-летия Победы, чтобы навести порядок. В итоге общегородской субботник в Краснодаре перешел в федеральный масштаб. К акции присоединились все желающие: неравнодушные жители, представители городской и краевой власти и российские звезды.

В результате уборки очистили более 4,5 км территории. Собрали 22 мешка бытового мусора, 34 с пластиком, 21 с металлом и 11 мешков со стеклом. Акции «Вода России» будут проходить в регионах до середины ноября. После в Москве подведут общие итоги.

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