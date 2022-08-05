Экоактивисты приглашают жителей Краснодара очистить Рождественский парк от мусора
Общество
05.08.2022 08:32
Масштабная экологическая акция пройдет 6 августа. Сбор в 10:00.
Присоединиться и помочь природе может любой желающий. Все необходимое для доброго дела — перчатки и мешки для мусора — предоставят на месте. Чтобы работать было комфортно, организаторы рекомендуют взять с собой головной убор, воду и сменную одежду. Во время уборки запланирован перерыв на чай с печеньем.
Записаться на субботник можно в соцсетях группы общественной организации «Чистая среда».
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