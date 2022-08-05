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Экоактивисты приглашают жителей Краснодара очистить Рождественский парк от мусора

Общество
05.08.2022 08:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekoaktivisty-priglashayut-zhitelej-krasnodara-ochistit-rozhdestvenskij-park-ot-musora
Видео канала «Кубань 24»

Масштабная экологическая акция пройдет 6 августа. Сбор в 10:00.

Присоединиться и помочь природе может любой желающий. Все необходимое для доброго дела — перчатки и мешки для мусора — предоставят на месте. Чтобы работать было комфортно, организаторы рекомендуют взять с собой головной убор, воду и сменную одежду. Во время уборки запланирован перерыв на чай с печеньем.

Записаться на субботник можно в соцсетях группы общественной организации «Чистая среда».

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