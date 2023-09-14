Экипаж приземлившегося в поле самолета из Сочи встретили коллеги в Екатеринбурге

Речь идет об экипажа самолета компании «Уральские авиалинии», который утром 12 сентября экстренно приземлился в поле под Новосибирском. В этот момент на борту судна находились 159 пассажиров, среди которых 23 ребенка, а также 6 членов экипажа.

Бортпроводники этого экипажа: Дмитрий Костылев, Дарья Глушкова, Дмитрий Рябов и Айша Гумметова вернулись в Екатеринбург. Их торжественно встретили в аэропорту коллеги, среди которых были бортпроводники самолета, который четыре года назад совершил экстренную посадку в кукурузное поле в Московской области.

В компании выразили большую благодарность членам экипажа приземлившегося в поле самолета Сочи — Омск за их профессиональные действия, благодаря которым удалось обеспечить безопасность всем пассажирам рейса, сообщает телеканал «360».

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