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Экипаж приземлившегося в поле самолета из Сочи встретили коллеги в Екатеринбурге

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekipazh-prizemlivshegosya-v-pole-samoleta-iz-sochi-vstretili-kollegi-v-ekaterinburge
Экипаж приземлившегося в поле самолета из Сочи встретили коллеги в Екатеринбурге
Фото пресс-службы авиакомпании "Уральские авиалинии"

Речь идет об экипажа самолета компании «Уральские авиалинии», который утром 12 сентября экстренно приземлился в поле под Новосибирском. В этот момент на борту судна находились 159 пассажиров, среди которых 23 ребенка, а также 6 членов экипажа.

Бортпроводники этого экипажа: Дмитрий Костылев, Дарья Глушкова, Дмитрий Рябов и Айша Гумметова вернулись в Екатеринбург. Их торжественно встретили в аэропорту коллеги, среди которых были бортпроводники самолета, который четыре года назад совершил экстренную посадку в кукурузное поле в Московской области.

В компании выразили большую благодарность членам экипажа приземлившегося в поле самолета Сочи — Омск за их профессиональные действия, благодаря которым удалось обеспечить безопасность всем пассажирам рейса, сообщает телеканал «360».

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