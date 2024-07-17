Ехать или не ехать: есть ли пробки на Крымском мосту днем 17 июля

Очередь перед Крымским мостом на пункт досмотра со стороны Тамани к 8:00 растянулась на 3 км: в пробке находились более 300 машин, время ожидания составляло около 1 часа.

При этом, со стороны Керчи в это время дорожных заторов не наблюдалось. Проезд транспорта был свободен.

К 9:00 в очереди находились уже 233 автомобиля. А с 10:00 ситуация стабилизировалась, затруднений в проезде к досмотровым пунктам уже не было.

По состоянию на 13:00 очередей и пробок нет ни со стороны Тамани, ни со стороны Керчи, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 5 раз из-за заторов увеличили количество досмотровых бригад на Крымском мосту. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, их теперь будет 70. Вне сезона их 14.