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Едва не родила за рулем: полицейские экстренно доставили роженицу в больницу в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/edva-ne-rodila-za-rulem-politsejskie-ekstrenno-dostavili-rozhenitsu-v-bolnitsu-v-sochi
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

К инспекторам ДПС, патрулирующим улицу в районе санатория «Известия», подъехал автомобиль. Женщина-водитель сообщила, что у нее начались схватки, и ей необходима срочная медицинская помощь.

Правоохранители посадили роженицу в патрульный автомобиль и оперативно доставили в роддом, где ее уже ждали врачи. Женщина родила девочку.

Полицейские встретили молодую мать и новорожденную в день выписки. Они поздравили семью с рождением ребенка и подарили автокресло, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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