Едва не родила за рулем: полицейские экстренно доставили роженицу в больницу в Сочи
Происшествия
30.12.2022 11:21
К инспекторам ДПС, патрулирующим улицу в районе санатория «Известия», подъехал автомобиль. Женщина-водитель сообщила, что у нее начались схватки, и ей необходима срочная медицинская помощь.
Правоохранители посадили роженицу в патрульный автомобиль и оперативно доставили в роддом, где ее уже ждали врачи. Женщина родила девочку.
Полицейские встретили молодую мать и новорожденную в день выписки. Они поздравили семью с рождением ребенка и подарили автокресло, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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