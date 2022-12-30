Едва не родила за рулем: полицейские экстренно доставили роженицу в больницу в Сочи

К инспекторам ДПС, патрулирующим улицу в районе санатория «Известия», подъехал автомобиль. Женщина-водитель сообщила, что у нее начались схватки, и ей необходима срочная медицинская помощь.

Правоохранители посадили роженицу в патрульный автомобиль и оперативно доставили в роддом, где ее уже ждали врачи. Женщина родила девочку.

Полицейские встретили молодую мать и новорожденную в день выписки. Они поздравили семью с рождением ребенка и подарили автокресло, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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