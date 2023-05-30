Единый стандарт компенсации ЖКУ федеральным льготникам ввели в России

Компенсацию на оплату коммунальных услуг в размере 50% могут получить инвалиды, ветераны боевых действий, а также граждане, которые пострадали от техногенных или радиационных катастроф.

Постановление, устанавливающее единый порядок предоставления компенсации для всех регионов, подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

С едиными правилами будут установлены унифицированная форма заявления и необходимый для получения льготы перечень документов. Срок принятия решения о предоставлении меры поддержки — не более 10 рабочих дней.

Действовать новый единый порядок начнет с 1 июля. Однако у местных органов власти остается право устанавливать дополнительные требования при назначении аналогичной компенсации из муниципальных и региональных бюджетов, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Читайте также: ежемесячную выплату Героям СССР, Героям РФ и их вдовам подняли до 50 тыс. рублей на Кубани.