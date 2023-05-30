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Единый стандарт компенсации ЖКУ федеральным льготникам ввели в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/edinyj-standart-kompensatsii-zhku-federalnym-lgotnikam-vveli-v-rossii
Единый стандарт компенсации ЖКУ федеральным льготникам ввели в России
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Компенсацию на оплату коммунальных услуг в размере 50% могут получить инвалиды, ветераны боевых действий, а также граждане, которые пострадали от техногенных или радиационных катастроф.

Постановление, устанавливающее единый порядок предоставления компенсации для всех регионов, подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

С едиными правилами будут установлены унифицированная форма заявления и необходимый для получения льготы перечень документов. Срок принятия решения о предоставлении меры поддержки — не более 10 рабочих дней.

Действовать новый единый порядок начнет с 1 июля. Однако у местных органов власти остается право устанавливать дополнительные требования при назначении аналогичной компенсации из муниципальных и региональных бюджетов, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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