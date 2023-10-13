Единый стандарт для хреновухи и самогона вступит в силу в 2024 году в России

ГОСТ «Напитки спиртные русские традиционные на натуральном сырье. Общие технические условия» введут в действие 1 января 2024 года. В эту категория попали самогон, хреновуха, сухарничек, сбитень, березовка, спотыкач, медок, кулер, а также клюковка искристая.

В Росстандарте отметили, что ГОСТ переработали, чтобы расширить ассортимента русских традиционных напитков и разработать требования к ним. Согласно новому стандарту, в качестве основного вида сырья можно использовать как этиловый ректификованный спирт, так и зерновые дистилляты или их смеси. Также в новой редакции конкретизировали термины и технические требования по всем группам напитков.

Стандарт подготовили во Всероссийском научно-исследовательском институте пищевой биотехнологии. Там рассказали, что введение ГОСТа поспособствует повышению конкурентоспособности товаров и сохранению традиционных видов. Помимо этого, стандарт решит вопрос импортозамещения.

Сейчас государство обращает внимание на развитие национальных российских напитков, отметил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

«У нас развивается внутренний туризм, это неизбежно», — цитирует Дробиза RT.

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