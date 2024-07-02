Единый образец удостоверения многодетной семьи создадут в России

Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Создание единого образца удостоверения для многодетных обсудили 24 июня на встрече с главы кабмина с членами Совета Федерации.

Таким образом, в России в ближайшее время создадут единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи. Его смогут использовать для получения доступных мер поддержки и льгот как в регионах, так и по всей России.

Порядок выдачи новых удостоверений для многодетных определят региональные власти. Их будут оформлять в бумажном виде. В будущем планируется перейти на электронный формат.

При этом, действующие удостоверения для многодетных семей можно будет переоформить без подачи заявлений, сообщает пресс-служба Правительства России.

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