Единый генплан Краснодара утвердят до конца года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 сентября провел с мэром Краснодара Евгением Наумовым и общественниками совещание, посвященное разработке документа территориального планирования и градостроительного зонирования.

Документ составляли с учетом пожелания местных жителей, кроме того, генплан Краснодара объединят с правилами землепользования и застройки, что позволит исключить противоречия и разночтения.

«Краснодар динамично растет и развивается. Строятся новые микрорайоны, школы, детские сады, дороги. Эта работа должна вестись с учетом интересов жителей и перспективного роста города. Но важно сохранить историческое наследие, зеленые зоны и земли сельхозназначения, где ведут научные разработки наши селекционеры. Мы уже ограничили плотность и высотность застройки, приняли решение о строительстве жилья параллельно с социальной инфраструктурой», — отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что нельзя повторять ошибки, когда развитие инфраструктуры не успевало за ростом численности населения. Поэтому он поручил скорректировать документ, учитывая перспективы развития краевого центра. Кроме того, глава Кубани поручил разработать краевую программу по озеленению территорий, в первую очередь Краснодара.

«До конца года единый документ будет принят. При этом, обязательно пройдет публичные слушания», — добавил Вениамин Кондратьев.

Как доложил мэр Краснодара, общественные обсуждения планируют провести в октябре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре генплан объединят с правилами застройки и землепользования. На перспективу планировались 22 детских сада и 20 школ, они уже принимают детей. Кроме того, в краевой столице построили 20 спорткомплексов и 2 библиотеки, также проектируется новый медкластер. Однако острой проблемой города остается загруженность уличной дорожной сети. Для ее решения запроектировано 28 комплексных развязок.